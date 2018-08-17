Ратас подарил бывшим премьер-министрам и госсекретарям государственные флаги

По словам Ратаса, этот подарок, ставший сюрпризом для собравшихся, очень хорошо символизирует важный вклад его предшественников в развитие независимого Эстонского государства.

”Сегодня сине-черно-белый флаг развивается так высоко благодаря усилиям всего эстонского народа, но также и благодаря вашему вкладу в строительство той прекрасной, свободной, демократической Эстонии, в которой мы сегодня имеем счастье жить”, — сказал Юри Ратас.

Премьер-министры встречаются в Доме Стенбока уже второй год. В прошлом году они открыли фотоэкспозицию, посвященную всем прежним руководителям правительства. В этом году центральной идеей мероприятия стало столетие Эстонии и обмен мнениями по поводу будущего страны.

C составами Правительства Эстонской Республики можно ознакомиться здесь: https://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused