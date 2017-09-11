Ратас поблагодарил предпринимателей за вклад в празднование юбилея ЭР

Премьер-министр Юри Ратас в понедельник поблагодарил собравшихся в Доме Стенбока предпринимателей, внесших свой вклад в проекты, связанные с празднованием столетия Эстонской Республики, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Ратас выразил признательность предпринимателям, которые проявили инициативу и либо оказали финансовую поддержку мероприятиям юбилейной программы, либо выпустили на рынок тематические товары и услуги. ”Юбилейные торжества только начинаются, но то, что мы вместе строим и поддерживаем наше государство, достойно самой высокой похвалы”, — сказал глава правительства.

Почетные грамоты от премьер-министра получили представители следующих фирм: KolorDot OÜ, OÜ Lipuvabrik, Sokisahtel OÜ, Büroodisain OÜ, OÜ Germund Hulgi, Tartu Mill AS, AS Balbiino, Sportland Eesti AS, AS Tallink Grupp, AS Kalev, Silberauto Eesti AS, AS Põltsamaa Felix, AS Leibur, AS Toode, Eften Capital AS, AS Finest Group, а также Армин Кару, Хейти Хяэль, Юри Кяо, Райво Варе. Посмертно признания удостоился Мати Хейнсар.

Марти Хяэль, взявший слово от лица предпринимателей, сказал, что поддержка программы EV100 стала для бизнес-cообщества делом чести, которым бизнесмены занимались с большой радостью. ”Это в первую очередь торжество гражданского общества, все мы так или иначе связаны с днем рождения Эстонской Республики через различные общественные инициативы”, — заявил Хяэль и призвал всех предпринимателей также сделать символический подарок своей стране.

В рамках программы EV100 предприятия могут выходить со своими инициативами, поддерживать уже предложенные проекты или более масштабные юбилейные программы. На сегодняшний день юбилейные торжества поддержало несколько десятков предпринимателей, на подходе еще десятки новых проектов.

Дополнительную информацию о программе EV100 можно получить по адресу: www.ev100.ee.