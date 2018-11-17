Ратас по случаю столетия полиции: высокое доверие населения Эстонии к полиции — это важная награда

Премьер-министр отметил, что после восстановления независимости возможности эстонской полиции постоянно расширялись. ”Департамент полиции и погранохраны является современной организацией, признанной партнерами как на родине, так и на уровне международных организаций и в других странах. Самым же важным я считаю то, что доверие жителей Эстонии к работе департамента чрезвычайно высоко, что является знаком признания его работы, охватывающей все общество”, — сказал Ратас.

”Ради того, чтобы этого достичь, Департамент полиции и погранохраны очень сильно изменился с течением времени, и у этих изменений была своя цена. Надеюсь, что в будущем дискуссия сосредоточится на том, как удержать в департаменте хороших специалистов, найти новых сотрудников и оценить по заслугам и мотивировать каждого из них”, — добавил премьер-министр.