Ратас по случаю столетия полиции: высокое доверие населения Эстонии к полиции — это важная награда

Жизнь в Эстонии с каждым годом становится все более безопасной, и это в значительной степени является результатом долговременной отличной работы сотрудников Департамента полиции и погранохраны”, — сказал премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи по случаю столетия эстонской полиции.
Премьер-министр отметил, что после восстановления независимости возможности эстонской полиции постоянно расширялись. ”Департамент полиции и погранохраны является современной организацией, признанной партнерами как на родине, так и на уровне международных организаций и в других странах. Самым же важным я считаю то, что доверие жителей Эстонии к работе департамента чрезвычайно высоко, что является знаком признания его работы, охватывающей все общество”, — сказал Ратас.
”Ради того, чтобы этого достичь, Департамент полиции и погранохраны очень сильно изменился с течением времени, и у этих изменений была своя цена. Надеюсь, что в будущем дискуссия сосредоточится на том, как удержать в департаменте хороших специалистов, найти новых сотрудников и оценить по заслугам и мотивировать каждого из них”, — добавил премьер-министр.
Эстонская полиция была основана 12 ноября 1918 года. К лету 1940-го в Эстонии было девять префектур: Таллиннско-Харьюская, Тартуско-Валгаская, Вильяндиско-Пярнуская, Печерско-Выруская, Саареская, Ляэнеская, Виру-Ярваская, Нарвская и Префектура железных дорог. Процесс формирования современной эстонской полиции начался еще при советской оккупации, а 1 марта 1991 года в Эстонии вновь приступила к работе полиция. Сегодня в Департаменте полиции и погранохраны нашу с вами безопасность обеспечивают почти 5000 человек.