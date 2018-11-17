17.11.2018, 20:10

Ратас по случаю столетия полиции: высокое доверие населения Эстонии к полиции — это важная награда

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rus.delfi.ee
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ETTEVÕTTLUSAUHINNAD 2018
Jüri RatasFoto: Kristjan Lepp

Жизнь в Эстонии с каждым годом становится все более безопасной, и это в значительной степени является результатом долговременной отличной работы сотрудников Департамента полиции и погранохраны”, — сказал премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи по случаю столетия эстонской полиции.

Премьер-министр отметил, что после восстановления независимости возможности эстонской полиции постоянно расширялись. ”Департамент полиции и погранохраны является современной организацией, признанной партнерами как на родине, так и на уровне международных организаций и в других странах. Самым же важным я считаю то, что доверие жителей Эстонии к работе департамента чрезвычайно высоко, что является знаком признания его работы, охватывающей все общество”, — сказал Ратас.

”Ради того, чтобы этого достичь, Департамент полиции и погранохраны очень сильно изменился с течением времени, и у этих изменений была своя цена. Надеюсь, что в будущем дискуссия сосредоточится на том, как удержать в департаменте хороших специалистов, найти новых сотрудников и оценить по заслугам и мотивировать каждого из них”, — добавил премьер-министр.

Эстонская полиция была основана 12 ноября 1918 года. К лету 1940-го в Эстонии было девять префектур: Таллиннско-Харьюская, Тартуско-Валгаская, Вильяндиско-Пярнуская, Печерско-Выруская, Саареская, Ляэнеская, Виру-Ярваская, Нарвская и Префектура железных дорог. Процесс формирования современной эстонской полиции начался еще при советской оккупации, а 1 марта 1991 года в Эстонии вновь приступила к работе полиция. Сегодня в Департаменте полиции и погранохраны нашу с вами безопасность обеспечивают почти 5000 человек.

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