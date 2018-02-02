Ратас по случаю годовщины Тартуского мира: мы всегда будем помнить наших героев

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал сегодня на церемонии возле мемориала Свободы в Пылва, что лишь благодаря самоотверженности предков сегодня народ Эстонии может праздновать 98 годовщину Тартуского мира и готовиться к столетнему юбилею Эстонской Республики, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам Ратаса, программа мероприятий в честь столетия Эстонской Республики будет продолжаться до 2 февраля 2020 года, когда пройдет ровно век со дня подписания Тартуского мирного договора. ”Роль этого договора в истории нашей государственности сложно переоценить”, — сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, следует чтить память отважных эстонских солдат, которые в Освободительной войне отстояли независимость Эстонского Государства, а также всех тех, кто поддерживал их в этой борьбе. ”Мы всегда будем помнить их героизм. Склоним головы в память о павших и поблагодарим их за самую большую жертву, которую только способен принести человек ради своей Родины”, — призвал премьер-министр.

Второго февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между Эстонской Республикой и Советской Россией. Этим договором был положен конец Освободительной войне, Россия признала ”безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства”. Мирный договор ознаменовал победу Эстонии в Освободительной войне и стал первым большим достижением дипломатии молодого государства.

Вмце-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и другие возложили в годовщину подписания Тартуского мирного договора букеты цветов на могилу Яана Поска на кладбище Сизелинна, сообщает Раэпресс. Яан Поска возглавлял делегацию Эстонии на переговорах с Советской Россией.

Мемориальная церемония прошла также на Местакальмисту, на могиле президента Эстонии Константина Пятса.