Ратас: переговоры по Брекситу необходимо продолжать, чтобы своевременно прийти к соглашению

Заседание Европейского совета началось с выступления британского премьер-министра Терезы Мэй, которая дала обзор позиций Великобритании на переговорах о выходе из ЕС. Отвечающий за переговоры с Великобританией со стороны Евросоюза Мишель Барнье рассказал лидерам 27 государств о ходе переговоров. ”Важно, чтобы 27 государств Европейского союза выступали на переговорах как одно целое. Мы должны найти ясное решение вопроса ирландской границы, которое предотвратит раздел острова внешней границей”, — отметил Ратас.

Руководители государств ЕС подтвердили решимость продолжать переговоры по Брекситу, подчеркнули важность единства и выразили свою поддержку усилиям Мишеля Барнье. ”Несмотря на активный процесс переговоров, решения последних оставшихся открытыми вопросов пока, к сожалению, так и не найдены. И все же я уверен, что мы сможем принять решения, удовлетворяющие обе стороны, и достичь соглашения”, — сказал премьер-министр Ратас.

По словам Ратаса Великобритания была и останется после выхода из Евросоюза очень близким партнером для Эстонии и ЕС.