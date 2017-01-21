"Мы хотим сделать пенсионную систему более гибкой и солидарной, чтобы лучше соответствовать потребностям и ожиданиям людей. Для нас важен принцип, чтобы в первой пенсионной ступени один трудовой год был равен одному пенсионному году", — говорится в заявлении премьер-министра, распространенном пресс-службой правительства, передает rus.err.ee.

Ратас добавил, что размер зарплаты будет и дальше влиять на размер пенсии, но в значительно меньшей степени.

Он также напомнил, что повышение благосостояния и сплоченности общества — один из четырех приоритетов правительства. "Большой разрыв доходов не должен сохраняться в пенсионном возрасте", — сказал Ратас.

Правительство Эстонии приняло решение, что с 2037 года вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от трудового стажа.

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