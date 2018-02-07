Ратас ответил на вопрос о стоимости строительства границы

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Мартина Хельме о стоимости строительства границы.

Хельме отметил, что стоимость строительства восточной границы Эстонии мистическим образом выросла. Он попросил премьер-министра сообщить, каков объем расходов и на что именно будут потрачены эти средства.

Ратас признал, что данные, представленные общественности, членам Рийгикогу и правительства, стали неожиданностью, поскольку в 2015 году озвучивалась цифра в 79 миллионов евро.

Теперь проектирование завершено и сообщается, что на строительство границы необходимо в 2,5–3 раза больше средств. ”Это, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет, — заверил Ратас. — На мой взгляд, строительство границы необходимо продолжить”.

Ратас пояснил, что общая протяженность границы составляет 338 км, из которых сухопутная и речная граница составляет около 207 км, озерная — 126 км. ”В первую очередь подорожало строительство сухопутной границы, протяженность которой больше всего — 135 км. Разница между расценками 2015 и этого года составляет около 100 миллионов евро. На строительство речной границы запланировано 11 миллионов евро, в то время как в реальности необходимо 25 миллионов, т.е. там стоимость строительства подорожала примерно на 14 миллионов евро”, — отметил Ратас. Он добавил, что это — этап проектирования. Когда будут объявлены тендеры, стоимость вновь может измениться.

По словам премьер-министра, он не стал бы спешить и утверждать, что Департамент полиции и пограничной охраны ошибся в расчетах. ”Проводить полную оценку за полтора месяца, зимой, представлять эти данные на правительственном уровне и на основании всего этого делать выводы — на мой взгляд, это было сделано несколько поспешно”, — сказал Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Арно Сильда о компенсациях ущерба фермерам вследствие неурожая и на вопрос Ээрика-Нийлеса Кросса о трате денег налогоплательщиков на новостные каналы, подходящие Центристской партии.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Артура Тальвика о бесплатной правовой помощи, на вопрос Калле Лаанета о договорах Министерства юстиции, на вопрос Андреса Аммаса о финансировании партий, на вопрос Марта Хельме об оказании правовой защиты и на вопрос Юри Адамса о надзоре за местными самоуправлениями в Министерстве юстиции.