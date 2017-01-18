На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Моники Хауканымм о председательстве Эстонии в Совете ЕС.

Хауканымм попросила премьер-министра оценить подготовку Эстонии к председательству и процесс принятия решений, а также разъяснить приоритеты.

По оценке премьер-министра, правительство не медлит. Он добавил, что сейчас идет интенсивная работа по подготовке к председательству.

По словам Ратаса, многое зависит от того, какие приоритеты были у предыдущих государств-председателей. ”В определенной степени мы обязательно будем исходить из приоритетов Мальты”, — добавил он. Премьер-министр также отметил важность сотрудничества с Болгарией и Австрией, которые будут председательствовать после Эстонии.

Премьер-министр перечислил четыре приоритета эстонского председательства. По его словам, они — продуманы и серьезно обсуждались. Ратас сказал, что основная задача председателя — сохранить единство Европейского союза и способствовать его решительности.

По оценке Ратаса, правительство активно участвует в процессе подготовки председательства Эстонии в Совете ЕС.

Он отметил, что правительство будет обсуждать первоначальную программу в марте, а окончательная программа подтвердится в июне непосредственно перед началом председательства.