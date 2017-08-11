Ратас отправляется в Латвию для обсуждения проекта СПГ-терминала

Сегодня премьер-министр Юри Ратас посетит Инчукалнс, чтобы встретиться с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и обсудить с ними вопросы, связанные с региональным терминалом для хранения сжиженного природного газа, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Встреча нацелена на поиск решения для сооружения регионального СПГ-терминала, который позволит использовать больше источников поставок и обеспечит странам Балтии стабильное безопасное газоснабжение. ”Решение регионального СПГ-терминала должно быть рентабельным и устойчивым в долгосрочной перспективе. Эстония готова обсуждать все возможные форматы сотрудничества с тем условием, чтобы они обеспечивали организацию рынка, предоставляющую равные возможности”, — сказал премьер-министр Ратас перед встречей.

Визит премьер-министра обусловлен решением глав правительств стран Балтии посетить во всех трех странах места, связанные с газовой отраслью. В июне они побывали в Палдиски с целью ознакомления с местом постройки СПГ-терминала, планируемой компанией Alexela. В июле премьер-министры стран Балтии встречались в Клайпеде.

Премьер-министр вернется в Эстонию в пятницу, в середине дня.