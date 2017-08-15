Ратас отправляется с рабочим визитом в Турцию

Премьер-министр Юри Ратас сегодня отправляется в Турцию с двухдневным рабочим визитом, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Сегодня премьер-министр посетит расположенное близ границы с Сирией в городе Газиантеп представительство Международной организации по миграции (ООН / IOM) и лагерь беженцев в городке Низип. Помимо этого, премьер-министр встретится с мэром Газиантепа Фатьмой Сахин.

Вечером премьер-министр Ратас отправится в Анкару, где состоятся запланированные на завтра встречи с государственными деятелями Турции, в том числе с коллегой Бинали Йылдырымом.

На встречах, как в Газиантепе, так и в Анкаре, будут обсуждаться значимые для Европейского Союза и Турции темы, такие как миграция и положение беженцев, безопасность и борьба с терроризмом, а также отношения между Эстонией и Турцией.

Весной 2016 года Европейский союз и Турция заключили соглашение, существенно ограничившее нелегальное проникновение беженцев в Европу через Турцию. В настоящее время в Турции живет свыше трех миллионов беженцев, преимущественно из Сирии. Европейский союз в течение двух лет поддерживает Турцию в деле помощи беженцам суммой три миллиарда евро, вклад Эстонии в снабжение беженцев составляет 2,8 миллионов евро. Страны Европейского союза и союз в целом сотрудничают с Турцией во всех начинаниях, способствующих улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.

Премьер-министр вернется в Эстонию завтра вечером.