Ратас отправляется с рабочим визитом в Люксембург и Голландию

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправляется с рабочим визитом в Люксембург, где запланирована его встреча с премьер-министром, великим герцогом и членами парламента Люксембурга, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, он посетит Европейскую счетную палату и центр обработки данных.

Премьер-министры Эстонии и Люксембурга подпишут договор о создании в Люксембурге Эстонского посольства данных.

Во вторник, 21 июня, премьер-министр Ратас направится в Гаагу, где состоится встреча глав правительств Северных стран, стран Балтии и Бенилюкса, нацеленная на укрепление сотрудничества между этими регионами и государствами. Перед мероприятием Ратас проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Бельгии и Голландии.

В четверг, 22 июня, в Брюсселе начнется двухдневное заседание Европейского совета. Темами заседания станут миграция, безопасность и оборона, Парижское соглашение по климату, цифровая Европа и экономика, в рамках встречи будут обсуждаться единый рынок и внешняя торговля. Заседание Европейского совета в формате ЕС27 рассмотрит последние тенденции в связи с переговорами, начинающимися после получения ЕС от Великобритании информации по статье 50 Договора о Европейском союзе. На это же заседание запланировано одобрение порядка производсва по перемещению находящихся в Великобритании органов ЕС.