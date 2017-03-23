Ратас отправится в Петербург на празднование 100-летия манифестации эстонцев

В субботу, 8 апреля, в церкви святого апостола Иоанна в Санкт-Петербурге отметят 100-летие со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии. После богослужения, которое проведет Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Вийльма проведет благодарственное богослужение, Национальный мужской хор Эстонии (RAM) даст концерт.

”Крупная манифестация эстонцев 100 лет назад в Петрограде была важным шагом на пути к государственности Эстонии, поскольку она ”помогла” Временному правительству России быстро принять решение, которое, помимо объединения территории проживания эстонцев в национальную губернию, привела к предоставлению Эстонии значительной автономии и созыву Земского совета, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭP100 Маргус Кастерпалу. — Когда мы задумались, что могло бы стать первой вехой на пути EV100, стало ясно, что это и есть то начало”.

Архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийльма заметил, что петербургская церковь св. Иоанна имеет символическое значение в контексте устремлений Эстонии к независимости, она дает выход культуре Эстонии в российской культурной метрополии, а также создает условия эстонской лютеранской диаспоре для церковного служения в Петербурге. ”Я хочу, чтобы петербургская церковь св. Иоанна по-прежнему оставалась местом, в котором здешние эстонцы и все другие люди встречаются с доброй эстонской культурой, а также с миром протестанско-христианских ценностей!” — добавил Вийльма.

100-летние манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами. В церкви будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также составленная Фондом церкви св. Иоанна выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна. После богослужения, которое проведет Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас; свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. В центре концерта Национального мужского хора Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) ”Святое место” будет творчество связанных с Петербургом эстонских композиторов (например, Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в манифестации с требованием предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, т.е. 12.04.1917, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Северную часть Лифляндской губернии объединили с Эстляндской губернией, и образовалась Эстонская национальная губерния. Первое мероприятие EV100 пройдет 16 апреля, и это будет большой поход к бывшей границе между губерниями, которая простиралась от побережья Чудского озера до берега Балтийского моря.