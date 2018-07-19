Ратас отправился в турне по эстонским островам

Сегодня, 19 июля во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправился в турне по островам, в рамках которого посетит Рухну, Сааремаа и Кесселайд.

Цель визитов — встретиться с представителями местных общин и руководителями органов местного самоуправления, чтобы обсудить быт жителей островов, их радости и заботы, а также также поговорить о поддержке образа жизни островитян.

Свою поездку премьер-министр начал с острова Рухну, где он ознакомился со спасательным департаментом, зданием акционерного общества Государственного недвижимого имущества (RKAS), волостным домом, церквями и основной школой острова, а также местом расположения планируемых домов на две семьи.

В пятницу глава правительства отправится на Сааремаа, где примет участие в церемонии открытия дома-музея признанного фотографа Карла Буллы, встретится с руководителями местных самоуправлений Сааремаа, а также встретится с учащимися Сааремааского университета для людей почтенного возраста при Тартуском Университете.