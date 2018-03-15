Ратас отказался от запланированной поездки в Россию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, в рамках которой он должен был посетить Красноярск, где будут проходить Дни эстонской культуры.

"Организаторы команды ЭP100 сделали премьер-министру предложение посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры", — сказал Delfi директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер.

В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию ЭР, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", — пояснил Сеавер.

Отношения между Россией и странами Запада обострились после того, как в Великобритании отравили проживающего там бывшего военного разведчика ГРУ, британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.