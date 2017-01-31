Ратас: одобряю и поддерживаю Дональда Туска в сохранении единства ЕС

Сегодня на проходившей в Таллинне встрече премьер-министр Юри Ратас выразил председателю Европейского совета Дональду Туску признательность за сохранение единства Европейского союза, что особенно важно именно сейчас, когда перед сообществом стоят новые вызовы и сохранение трансатлантических отношений имеет для Европы особое значение.

”В Эстонии поддержка Европейского союза была и остается высокой. Это показывает, что большинство наших жителей по-прежнему убеждены в прочности этого союза. Мы должны сохранить это единство, и я очень надеюсь, что это удастся нам и в нынешнее турбулентное время”, — сказал премьер-министр Ратас.

По его словам, именно сейчас Европейский союз должен больше, чем когда-либо, развивать и сохранять трансатлантическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. ”Именно участие США в европейской безопасности поможет обеспечить мир в Европе и странах Балтии. Но свой вклад в европейскую безопасность должны вносить и все страны-члены Европейского союза, — сказал Ратас. — Я выражаю признательность Дональду Туску за сохранение единства и обязательно буду поддерживать его на этом сложном пути в будущем”.

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Одной из тем встречи был средиземноморский миграционный кризис, которому, по словам Ратаса, необходимо найти быстрое и единодушное решение. В центре внимания был также вопрос о том, как больше помогать восточным партнерам Европейского союза, в том числе, Украине — их стремлению к реформам, полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета. ”Восточное партнерство станет одной из ключевых тем председательства Эстонии, именно во время нашей ротации в ноябре в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства”, — добавил Ратас.

Председатель Европейского совета в качестве почетного гостя принял участие в рабочем обеде, который прошел сегодня в Таллинне в рамках Совета министров стран Балтии. ”Я рад, что Дональд Туск принял мое приглашение приехать в Эстонию за три дня до неофициального саммита на Мальте, благодаря чему мы смогли здесь обсудить актуальные для нашего региона темы европейской безопасности”, — пояснил премьер-министр Ратас. ”Саммит, который пройдет в конце марта в Риме, должен наряду с решением сегодняшних проблем подчеркнуть наши общие ценности и показать, каким курсом должен идти Европейский союз, чтобы справиться с такими испытаниями как глобализация, быстрое технологическое развитие и растущее неравенство”.