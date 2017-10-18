Ратас однопартийцам: в партии под моим руководством нет места коррупции и иным злоупотреблениям

Премьер-министр Юри Ратас в отправленном однопартийцам пьме, комментируя задержание в Тарту центриста по подозрению в коррупции, сказал, что предъявленные подозрения достаточно серьезны, чтоб на них не реагировать.

Письмо Ратаса в полном объеме:

"Уважаемые однопартийцы!

Политика — это работа по реализации идей и программы, которая может осуществляться лишь при поддержке жителей Эстонии. Наш капитал в этой работе — доверие, которым мы не имеем право злоупотреблять ни при каких обстоятельствах, поскольку в таком случае грош цена нашим идеям и программам.

Сегодня полиция безопасности задержала двоих заместителей мэра Тарту, которых подозревают в серьезных коррупционных правонарушениях. Один из них — член Центристской партии. Речь идет об очень печальной новости, которая шокировала всех нас. Естественно, мы внимательно ждем дополнительной информации.

Понятно, что никого нельзя обвинять до решения суда, однако предъявленные подозрения достаточно серьезны, чтоб на них не реагировать. Оба заместителя должны покинуть свои посты и дать подробные разъяснения по предъявленным подозрениям и ответить на вопросы. В то же время, я жду всестороннего сотрудничества тартуской мэрии с Полицией безопасности и прокуратурой.

Центристская партия осуждает коррупцию и на словах, и на деле. Как сейчас, так будет это делать и впредь. Подтверждаю, что в Центристской партии под моим руководством и во власти, данной нам избирателями, нет места коррупции и иным злоупотреблениям. Четкой и прозрачной деятельности от нас справедливо ожидают как члены нашей партии, так и наши избиратели по всей Эстонии".

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, коррупции нет места в Центристской партии, поэтому подозрения в коррупции, предъявленные вице-мэру Тарту Артему Суворову, в партии восприняли очень серьезно. ”В срочном порядке мы ждем от Суворова объяснений”, — отметил Корб. Он добавил также, что в связи с предъявленными подозрениями Суворов не может продолжить работу на посту вице-мэра. Кроме того, руководство отделения Центристской партии в Тарту соберется в ближайшее время, чтобы обсудить приостановление полномочий Суворова в руководстве региональной ячейки партии.