Ратас обсудит в Вильнюсе балтийское сотрудничество и примет участие в форуме Африка-Европа в Вене

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сотрудничество трех Балтийских стран в год их столетнего юбилея было тесным и плодотворным, но для того, чтобы представлять и защищать свои интересы, необходимо прилагать еще больше усилий. ”Мы должны продолжать разъяснительную работу относительно наших позиций на уровне Европейского союза: почему мы не можем согласиться с резким сокращением средств, выделяемых из фонда политики сплочения, почему необходимо еще быстре е выравнивать прямые сельскохозяйственные дотации и почему обеспечение финансирования проекта Rail Baltic имеет критически важное значение”, — сказал Ратас. ”Вместе мы сможем заставить наш голос зазвучать громче, чем по-отдельности”, — добавил он.

Балтийский совет министров был создан в 1994 году, чтобы обеспечить преемственность межправительственного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии. Решения в совете выносятся на основе консенсуса и являются обязательными к исполнению для трех стран.

Из Вильнюса Юри Ратас полетит в Вену, где сегодня вечером примет участие в рабочем ужине руководителей государств и правительств в рамках представительного форума стран Африки и Европы.

Форум сосредоточится на развитии сотрудничества европейских и африканских государств. В первую очередь в центре внимания будут меры, которые способны повысить уровень жизни в странах Африки и улучшить их конкурентоспособность. Помимо прочего это должно способствовать уменьшению притока иммигрантов в Европу. Особое внимание планируется уделить цифровым решениям.

Мероприятие созвали канцлер председательствующей в Европейском союзе Австрии Себастьян Курц и председатель Африканского союза президент Руанды Поль Кагаме. В форуме принимают участие главы государств и правительств Европы и Африки, предприниматели и представители гражданского общества.

В Эстонию премьер-министр вернется во вторник, во второй половине дня.