Ратас обсудит в Брюсселе, как совместными усилиями формировать будущее Европы

Премьер-министр Юри Ратас отправляется сегодня утром в Брюссель, чтобы принять участие с совещании по вопросам социально-экономического развития, в ходе которого руководители европейских институтов власти, а также представители работников и работодателей обсудят, как совместными усилиями формировать будущее Европы, укрепляя экономику и социальную сферу.

Встреча охватывает три темы: социальное измерение европейской экономики, привлечение социальных партнеров к формированию государственной политики и реформ, а также инвестирование в образование в условиях цифровой экономики и цифрового общества. Каждую из дискуссий направляет в порядке очередности председательства в Совете ЕС один из министров соответствующей страны, то есть Эстонии, Болгарии и Австрии. Модератором дискуссии по вопросу социального измерения будет министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Завтра и послезавтра, то есть 19-20 октября, премьер-министр Юри Ратас примет участие в заседании Европейского совета, на котором представит обзор результатов Таллиннского цифрового саммита. ”Я рад, что уже через три недели после Таллиннского саммита мне представилась возможность вновь встретиться с коллегами, чтобы, не сбавляя темпа, продолжить работу над этой чрезвычайно важной для будущего Европы темой. Я уверен, что мы все хотим улучшить жизнь наших граждан и наших предприятий и превратить цифровую Европу из воображаемой в реальную”, — заявил Ратас.

Помимо этого в первый день работы Европейского совета будут обсуждаться вопросы миграции, укрепления оборонного сотрудничества и внешней политики ЕС, в первую очередь отношения с Турцией. Руководители государств и правительств обсудят, нужна ли дополнительная помощь странам, принимающим на себя основной поток иммигрантов, как улучшить сотрудничество с международными гуманитарными организациями, а также со странами — источниками эмиграции и со странами, через которые поток мигрантов идет в Европу.

Во второй день встречи, в пятницу до обеда, лидеры 27 государств получат обзор хода переговоров с Великобританией по вопросу ее выхода из ЕС и обсудят будущее Европейского союза.

Перед началом заседания Европейского совета премьер-министр Эстонии по обыкновению встретится с коллегами из Северных и Балтийских стран, на этот раз во встрече примут участие также Нидерланды и Ирландия.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию в пятницу вечером.