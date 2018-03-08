Ратас обсудит с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши вопросы обороны и совместные проекты

Премьер-министр Юри Ратас встретится завтра в Вильнюсе со своими коллегами из Латвии, Литвы и Польши, чтобы обсудить вопросы обороны и безопасности, актуальные для Европейского союза темы и совместные проекты в сфере энергетики и транспорта.

С 1994 года правительства стран Балтии сотрудничают в формате Совета министров стран Балтии, работу которого в этом году возглавляет Литва. Литва хотела бы продолжить укреплять региональную безопасность, сотрудничать в проектах из сферы стратегической инфраструктуры и защищать общие интересы стран Балтии в Европейском союзе. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, глава правительства Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудят эти вопросы завтра в первой половине дня, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Во второй половине дня к главам правительств стран Балтии присоединится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Помимо вопросов региональной безопасности на встрече будет обсуждаться сотрудничество стран Балтии и Польши, а также актуальные для Европейского союза темы и программа Восточного партнерства. После совместного обсуждения состоится отдельная встреча Юри Ратаса с премьер-министром Моравецким.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сотрудничество стран Балтии и Польши имеет большое значение. ”Нас, страны Балтии и Польшу, объединяет как общее прошлое, так и будущее, и безусловно вместе мы сильнее, чем по отдельности. В ближайшие годы нам предстоит реализовать несколько очень важных совместных проектов, которые улучшат жизнь, бизнес-среду и укрепят безопасность жителей наших стран”, — подчеркнул Юри Ратас.

Кроме того, премьер-министры стран Балтии откроют в Литовской национальной библиотеке выставку ”Подлежит запрету: Книги стран Балтии в 1918-1940 гг.” (To Be Banned: Baltic Books 1918-1940).

Премьер-министр вернется в Эстонию в субботу, во второй половине дня.