19.09.2018, 13:40

Ратас обсудит с лидерами стран ЕС миграцию, внутреннюю безопасность и Брексит

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Дом Стенбока, Таллинн, 19 сентября 2018 — Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сегодня и завтра принимает участие в неофициальной встрече глав государств и правительств Европейского союза в австрийском Зальцбурге. Руководители стран ЕС будут обсуждать вопросы внутренней безопасности, миграцию и проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.

Премьер-министр Юри Ратас в преддверии саммита подчеркнул необходимость укрепить внешнюю границу Европейского союза. ”Наша безопасность и открытость внутренних границ во много зависят от того, насколько прочной является внешняя граница Европейского союза. Для того, чтобы внешняя граница была крепка, необходимо модернизировать ее инфраструктуру, создать единые требования к охране границы, а также укрепить Европейское агентство пограничной и береговой охраны”, — отметил премьер-министр Ратас.

Говоря о Брексите, премьер подчеркнул важность единства 28 стран ЕС и необходимость достичь ясности в вопросе решения проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Главы государств и правительств Европейского союза начнут встречу сегодня вечером с обсуждения вопросов миграции. Они сосредоточатся на последних событиях в этой сфере, оценят достижения в вопросе сокращения численности нелегальных мигрантов и обсудят сотрудничество с третьими странами.

Завтра европейские лидеры продолжат обсуждение тем внутренней безопасности, более подробно остановятся на совершенствовании сотрудничества в полицейской и правовой сфере, повышении эффективности охраны границ и сопротивляемости кибератакам.

Вместе с возглавляющим переговоры по Брекситу Мишелем Барнье руководители 27 стран ЕС обсудят также ход переговоров о выходе Великобритании из союза и дальнейшие действия в этом направлении. Они сосредоточатся на будущих отношениях с Великобританией, последнем туре переговоров и вопросе границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию в четверг поздно вечером.

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