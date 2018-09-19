Ратас обсудит с лидерами стран ЕС миграцию, внутреннюю безопасность и Брексит

Премьер-министр Юри Ратас в преддверии саммита подчеркнул необходимость укрепить внешнюю границу Европейского союза. ”Наша безопасность и открытость внутренних границ во много зависят от того, насколько прочной является внешняя граница Европейского союза. Для того, чтобы внешняя граница была крепка, необходимо модернизировать ее инфраструктуру, создать единые требования к охране границы, а также укрепить Европейское агентство пограничной и береговой охраны”, — отметил премьер-министр Ратас.

Говоря о Брексите, премьер подчеркнул важность единства 28 стран ЕС и необходимость достичь ясности в вопросе решения проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией.



Главы государств и правительств Европейского союза начнут встречу сегодня вечером с обсуждения вопросов миграции. Они сосредоточатся на последних событиях в этой сфере, оценят достижения в вопросе сокращения численности нелегальных мигрантов и обсудят сотрудничество с третьими странами.

Завтра европейские лидеры продолжат обсуждение тем внутренней безопасности, более подробно остановятся на совершенствовании сотрудничества в полицейской и правовой сфере, повышении эффективности охраны границ и сопротивляемости кибератакам.