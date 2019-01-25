Ратас обсудил в Давосе с лидерами европейских и африканских стран развитие цифрового сотрудничества

Говоря о сотрудничестве, премьер-министр привел в пример заключенное в ноябре 2017 года в Абиджане соглашение о сотрудничестве с Африканским союзом, целью которого является помогать в развитии электронного государственного управления. В прошлом году Эстония и программа развития ООН (ПРООН) запустили ряд совместных действий, целью которых является через цифровое развитие способствовать достижению целей стабильного развития. Кроме того, отметил премьер-минис тр, Эстония поддерживает цифровое развитие ряда африканских стран через двусторонние проекты в сфере информационных технологий.

Также премьер-министр Ратас принял вчера участие в дискуссиях, которые касались будущего мировой экономики и роли цифрового развития в этом процессе.

На встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени и президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесадой премьер-министр обсудил двусторонние отношения, сотрудничество в сфере ИТ и в рамках международных организаций. Также у Ратаса состоялись встречи с руководителями Paypal, Accenture и Investor AB.