Ратас обсудил в Давосе с лидерами европейских и африканских стран развитие цифрового сотрудничества

Обсуждая вчера с руководителями европейских и африканских стран возможности сотрудничества, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул необходимость совместных усилий в сфере инфотехнологий, чтобы помочь развитию государств Африки, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Вместе с премьер-министром Юри Ратасом в панельной дискуссии участвовали канцлер ГерманииАнгела Меркель, президент ЮАРСирил Рамафоза, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Руанды Поль Кагаме и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Модератором выступал президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.
Впечатляющее технологическое развитие стран Африки дает, по словам Ратаса, много возможностей для сотрудничества с Европой, при этом премьер-министр Эстонии считает важным делиться опытом и ноу-хау, чтобы процесс дигитализации стал стабильным. ”Эстония, благодаря опыту развития э-государства, способна многое предложить странам Африки. Подобно Эстонии, они могут стать успешными электронными государствами”, — сказал Ратас.
Говоря о сотрудничестве, премьер-министр привел в пример заключенное в ноябре 2017 года в Абиджане соглашение о сотрудничестве с Африканским союзом, целью которого является помогать в развитии электронного государственного управления. В прошлом году Эстония и программа развития ООН (ПРООН) запустили ряд совместных действий, целью которых является через цифровое развитие способствовать достижению целей стабильного развития. Кроме того, отметил премьер-минис тр, Эстония поддерживает цифровое развитие ряда африканских стран через двусторонние проекты в сфере информационных технологий.
Также премьер-министр Ратас принял вчера участие в дискуссиях, которые касались будущего мировой экономики и роли цифрового развития в этом процессе.
На встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени и президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесадой премьер-министр обсудил двусторонние отношения, сотрудничество в сфере ИТ и в рамках международных организаций. Также у Ратаса состоялись встречи с руководителями Paypal, Accenture и Investor AB.