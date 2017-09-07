Ратас обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Катайненом вопросы инвестиций и обороны

Премьер-министр Юри Ратас встретился с прибывшим сегодня в Эстонию членом Европейской комиссии, ее вице-президентом Юрки Катайненом, чтобы обсудить расширение Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI 2.0) и сотрудничество ЕС в сфере обороны, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Европейский фонд стратегических инвестиций имеет для нас большое значение, и как страна-председатель мы работаем во имя того, чтобы проект расширения был принят как можно быстрее. Цель фонда — привлекать частные инвестиции в проекты, связанные, например, с инфраструктурой, наукой и инновациями, большая польза от фонда и эстонским предприятиям”, — сказал премьер-министр.

Премьер-министр обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Катайненом вопросы безопасности и европейского сотрудничества в сфере обороны. ”Мы хотим видеть более тесное сотрудничество в Европейском союзе в области оборонной политики и как страна-председатель вносим вклад в дальнейшие шаги как PESCO, так и Европейского фонда обороны, — сказал Ратас. — Фонд обороны Европейского союза позволит странам-членам ЕС усиливать свою обороноспособность и тем самым укреплять безопасность европейских граждан”.

”Сегодня утром мы провели для прибывших в Таллинн министров обороны первые стратегические киберучения EU CYBRID 2017. Я надеюсь, что полученный опыт предоставит материал к размышлению, как дальше развивать тему киберобороны в Европейском союзе”, — добавил Ратас.

Вице-президент Европейской комиссии Катайнен принимал участие в проходящей вчера и сегодня в Таллинне встрече министров обороны ЕС.