Ратас обсудил с учеными Стэнфорда формирование правового пространства в отношении искусственного интеллекта

Находящийся с визитом в США премьер-министр Юри Ратас встретился вчера с учеными Стэнфорда, чтобы обсудить с ними, помимо других тем, формирование правового пространства в отношении искусственного интеллекта, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Летом все интересующиеся могли покататься по центру Таллинна на беспилотных микроавтобусах. К настоящему моменту пилотный проект завершен, однако его успех означает наступление изменений в правовом пространстве Эстонии”, — сказал премьер-министр Ратас. ”Государственная канцелярия созвала экспертов, чтобы они занялись разработкой законодательной базы в части искусственного интеллекта. Идет работа и над техническими решениями, обеспечивающими безопасность в этой стремительно развивающейся и меняющейся области. Разрабатывается уникальное на мировом уровне решение, которое позволит распознать взлом системы за секунды вместо месяцев”, — пояснил премьер-министр.

Международный Стэнфордский исследовательский институт (SRI) — прославленное научное учреждение, связанное с созданием очень многих ключевых технологий. В сотрудничестве SRI с частным сектором родились, например, интернет, компьютерная мышь, цветное телевидение, искусственные мышцы и т.д. По оценке премьер-министра Ратаса, необходимо призвать государственный сектор Эстонии, научные учреждения и предпринимателей налаживать больше международных связей, чтобы Эстония могла служить испытательной площадкой для инновационных технологий и бизнес-моделей. ”Нередко идут разговоры о том, что малые размеры Эстонии — это ее проблема, однако в испытании новых технологий это как раз преимущество. Мы сообразительны, мобильны и гибки”, — пояснил Ратас.

В Стэнфордском университете премьер-министр Ратас ознакомился с библиотекой и архивом, где хранится одно из сильнейших в Северной Америке собраний по странам Балтии, и обсудил с университетскими учеными в формате круглого стола краеугольные темы развития технологий и современной научной работы. ”Значение университета трудно переоценить, на нем лежит ответственность за формирование и осмысление общества. Особенно в нашу изобилующую информацией так называемую эру постправды. И все же истина существует, и университет — один из ее источников”, — сказал премьер-министр и выразил ученым признательность за их усилия в модернизации методов исследования.

Отдельная встреча в Стэнфордском университете состоялась у премьер-министра Ратаса с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс, они обсудили внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, а также взаимоотношения Европы и США.

Во второй половине дня премьер-министр в сопровождении бизнес-делегации посетил расположенный в Силиконовой долине крупнейший в мире бизнес-акселератор Plug&Play Tech и представительство компании-производителя роботов Starship. Кроме того, он ознакомился с работой Центра четвертой промышленной революции при Всемирном экономическом форуме с целью обсуждения возможностей для участия Эстонии.

Поздно вечером премьер-министр отправился в Лос Анджелес, где на сегодня запланированы его встречи с калифорнийскими предпринимателями, а вечером открываются Дни Эстонии на Западном побережье.