Ратас обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером рабочие планы председательства

Сегодня премьер-министр Юри Ратас обсудил с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, как в сотрудничестве с Европейской комиссией можно существенно продвинуться в важнейших вопросах, поднятых в программе председательства Эстонии в Совете Европейского союза, в частности, в вопросах свободного обмена данными и обновления стратегии кибербезопасности, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Вчера мы вместе со всем эстонским народом отметили начало нашего первого председательства в Совете Европейского союза. Это послужило хорошим положительным зарядом, чтобы сегодня приступить к ответственной работе, которую нам предстоит проделать в течение следующего полугодия”, — отметил премьер-министр Ратас.

”В начале мая президент Юнкер сказал, что ждет от председательства Эстонии, прежде всего, дальнейшего продвижения по цифровым темам. Предпосылкой для общего цифрового рынка является свободный обмен данными”, — сказал Ратас. ”Для свободного обмена данными в Европе необходимо повысить доверие и безопасность. Чтобы этого добиться, нужно, помимо прочего, сосредоточиться на кибербезопасности”.

Премьер-министр Ратас и президент Европейской комиссии Юнкер обсудили темы социальной сферы и обороны, которые также являются приоритетными для Эстонии и Европейской комиссии. Премьер-министр Ратас поблагодарил президента Европейской комиссии Юнкера за поддержку и сотрудничество при подготовке к председательству Эстонии.