31.05.2018, 11:46

Ратас обсудил с премьер-министром Сент-Люсии сотрудничество в цифровой сфере

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rus.delfi.ee
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Ратас обсудил с премьер-министром Сент-Люсии сотрудничество в цифровой сфере
Foto: riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с главой правительства Сент-Люсии Алленом Майклом Частанетом, который участвует в конференции по электронному государственному управлению, организо

Как Эстония, так и Сент-Люсия являются небольшими государствами, в которых путем развития государственных электронных услуг и цифровых решений можно заметно упростить повседневную жизнь людей и сократить бюджетные расходы.

Частанет рассказал о планах Сент-Люсии централизовать и дигитализировать государственные услуги. Например, планируется назначать социальные услуги и пособия автоматически с учетом доходов и потребностей людей при помощи технологии блокчейн. Кроме того, островное государство, страдающее от частых ураганов, следит при помощи спутников за состоянием земной поверхности и собирается использовать полученную со спутников информацию для оценки недвижимости.

Ратас заверил, что Эстония с радостью делится своим опытом применения э-решений в государственном управлении, а также знаниями в области кибербезопасности, которая должна идти на шаг впереди новых цифровых решений.

Премьер-министры обсудили также борьбу с изменениями климата, особенно в том, что касается охраны морской среды.

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