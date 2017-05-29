Ратас обсудил с премьер-министром Греции Ципрасом вызовы, с которыми сталкивается ЕС

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Афинах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Целью встречи было представление приоритетов председательства Эстонии в Совете Европейского союза и обмен информацией по актуальным вопросам, касающимся Европейского союза и мира в целом. На встрече также обсуждались двусторонние отношения и сотрудничество между Грецией и Эстонией, в частности в области перемещения военных беженцев.

”Сотрудничество Эстонии и Греции в области перемещения военных беженцев развивается хорошо. Эстония переместила в направлении Греции 130 беженцев, то есть 64% своей доли, что значительно больше среднего вклада стран Европейского союза”, — сказал Ратас и добавил, что это связано с успехом межведомственного сотрудничества.

”Соглашение между Европейским Союзом и Турцией — это история успеха, в результате которой миграционное давление, связанное с маршрутом через Западные Балканы, практически сведено к нулю”, — сказал Ратас. Премьер-министр добавил, что предоставленная Европой перспектива для стран Западных Балкан по-прежнему является ключевым фактором безопасности, развития и стабильности в регионе.

Премьер-министр подтвердил, что одной из главных тем председательства Эстонии будет также усиление мер пограничного контроля и реформа системы предоставления убежищ на европейском уровне.

Говоря об экономических отношениях, Ратас сказал, что Греция является для эстонцев популярным направлением туризма — в прошлом году Грецию посетило более 40 000 эстонцев, и это число имеет тенденцию к росту. Премьер-министр отметил, что в отношениях между двумя странами потенциал роста имеется, в первую очередь, в области ИКТ. ”Эстония готова делиться с Грецией своими знаниями и опытом в разработке э-государства”, — сказал премьер-министр своему греческому коллеге.

Говоря о целях председательства Эстонии, Ратас сказал, что наша цель — выстраивать и поддерживать открытость и инновативность европейской экономики, поддерживать безопасность Европы, развивать цифровую Европу и свободный обмен данными, а также обеспечение вовлекающей и устойчивой деятельности ЕС. По словам премьер-министра, одной из важнейших целей председательства Эстонии в Совете Европейского союза является поддержка единства Европейского союза и его способности принимать решения.

Традиционно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран Европейского союза, чтобы представить приоритеты и программу председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе этого визита премьер-министр Ратас посетит Грецию и Кипр.