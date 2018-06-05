05.06.2018, 17:50

Ратас обсудил с представителями KredEx и министерств проблему полупустых домов


rus.delfi.ee
EST
Ратас обсудил с представителями KredEx и министерств проблему полупустых домов
Foto: Riigikantselei

”Мы должны создать для людей во всех регионах Эстонии, как в городе, так и в деревне, достойные условия для жизни, но это возможно только при тесном сотрудничестве государства, местных самоуправлений и местного населения. Именно самоуправления и местные жители лучше всего знают, как должна быть организована жизнь их региона”, — отметил Юри Ратас на сегодняшней рабочей встрече с представителями фонда KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства юстиции и Министерства финансов, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В ходе встречи обсуждалась реорганизация жилищно-коммунального хозяйства в регионах с уменьшающимся населением. По словам премьер-министра, речь в данном случае идет о более широкой проблеме, которая касается и регионального развития, и безопасности.

Исследование, проведенное в 2013 году по заказу Министерства экономики и коммуникаций, показало, что если в то время в Эстонии было 476 пустых или опустевших хотя бы на 25% многоквартирных домов, то к 2030 году их количество, вероятно, достигнет примерно 1000. Больше всего проблемных домов в Ида-Вирумаа и Валга, где в ряде мест по этой причине невозможно обеспечить доступность жизненно важных услуг, например, отопления. В ситуации, когда население сокращается, а расходы, связанные с недвижимостью, зачастую превышают ее рыночную стоимость, следует стремиться к созданию заселенных и находящихся в хорошем состоянии жилых домов, с одной стороны, и к сносу пустующих строений с другой.

ТОП

Координирующее тему Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Минюстом разрабатывает поправки к закону о вещном праве и к кодексу гражданского судопроизводства, согласно которым лицо, желающее отказаться от недвижимости, сможет это сделать уже не в пользу государства, как предусматривает действующий закон, а в пользу местного самоуправления, которое должно будет решать проблему бесперспективной недвижимости. Также поправки дадут квартирным товариществам право начинать производство против задолжавшего по коммунальным платежам лица без уплаты госпошлины. Ее должна будет в итоге уплатить проигравшая сторона. Эта поправка особенно облегчит положение тех товариществ, где очень много должников.

В Рийгикогу завтра пройдет третье чтение законопроекта об отчуждении недвижимости в общественных интересах, который позволит местным самоуправлениям для реорганизации жилищно-коммунального хозяйства приобретать не подлежащие реконструкции дома, в которых пустует хотя бы половина квартир, если речь идет о доме, где количество квартир достигает хотя бы 18, и дома меньшего размера, в которых пустует более трех четвертей квартир.

Представитель фонда KredEx дала обзор действующих мер поддержки для местных самоуправлений и их использования в Ида-Вирумаа. На встрече обсуждались также перспективы увеличения пособия для сноса здания, программа создания съемного жилья и возможности выделения пособий на реконструкцию жилого фонда.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах

05.06.2018
Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ночные заморозки, снежная крупа и сильный ветер. Когда вернется летняя погода?

05.06.2018
По данным метеослужбы, сегодня — самый ветреный день этой недели. Сегодня и завтра ночью во многих местах есть вероятность ночных заморозков. Однако скоро станет теплее, и ветер стихнет уже в пятницу.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Cuzco
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прокуратура предложила закрыть уголовное дело в отношении члена Координационного совета российских соотечественников

05.06.2018
Пыхьяская окружная прокуратура во вторник, 5 июня, предложила в суде в порядке оппортунитета закрыть уголовное дело в отношении издателя портала baltija.eu, члена Координационного совета российских соотечественников Эстонии Александра Корнилова и его предполагаемых сообщников, удовлетворившись тем, что Корнилов будет наказан штрафом в размере 2000 евро, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Жители Табевере против строительства Целлюлозного завода: пусть строят в Ида-Вирумаа

05.06.2018
Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табевере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табевере.
Подробнее

Продажа билетов на Суперкубок УЕФА началась. Смотрите, какие цены

05.06.2018
На официальном сайте УЕФА начался процесс продажи билетов на поединок Суперкубка УЕФА, который пройдет в Таллинне 15 августа. В споре за почетный трофей встретятся два представителя испанского футбола из Мадрида - победитель Лиги чемпионов "Реал" и победитель Лиги Европы "Атлетико".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Суд в Москве оставил без движения иск эстонской компании к Павлу Дурову о плагиате

05.06.2018
Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.
Подробнее