05.06.2018, 17:50

Ратас обсудил с представителями KredEx и министерств проблему полупустых домов


rus.delfi.ee
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Ратас обсудил с представителями KredEx и министерств проблему полупустых домов
Foto: Riigikantselei

”Мы должны создать для людей во всех регионах Эстонии, как в городе, так и в деревне, достойные условия для жизни, но это возможно только при тесном сотрудничестве государства, местных самоуправлений и местного населения. Именно самоуправления и местные жители лучше всего знают, как должна быть организована жизнь их региона”, — отметил Юри Ратас на сегодняшней рабочей встрече с представителями фонда KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства юстиции и Министерства финансов, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В ходе встречи обсуждалась реорганизация жилищно-коммунального хозяйства в регионах с уменьшающимся населением. По словам премьер-министра, речь в данном случае идет о более широкой проблеме, которая касается и регионального развития, и безопасности.

Исследование, проведенное в 2013 году по заказу Министерства экономики и коммуникаций, показало, что если в то время в Эстонии было 476 пустых или опустевших хотя бы на 25% многоквартирных домов, то к 2030 году их количество, вероятно, достигнет примерно 1000. Больше всего проблемных домов в Ида-Вирумаа и Валга, где в ряде мест по этой причине невозможно обеспечить доступность жизненно важных услуг, например, отопления. В ситуации, когда население сокращается, а расходы, связанные с недвижимостью, зачастую превышают ее рыночную стоимость, следует стремиться к созданию заселенных и находящихся в хорошем состоянии жилых домов, с одной стороны, и к сносу пустующих строений с другой.

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Координирующее тему Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Минюстом разрабатывает поправки к закону о вещном праве и к кодексу гражданского судопроизводства, согласно которым лицо, желающее отказаться от недвижимости, сможет это сделать уже не в пользу государства, как предусматривает действующий закон, а в пользу местного самоуправления, которое должно будет решать проблему бесперспективной недвижимости. Также поправки дадут квартирным товариществам право начинать производство против задолжавшего по коммунальным платежам лица без уплаты госпошлины. Ее должна будет в итоге уплатить проигравшая сторона. Эта поправка особенно облегчит положение тех товариществ, где очень много должников.

В Рийгикогу завтра пройдет третье чтение законопроекта об отчуждении недвижимости в общественных интересах, который позволит местным самоуправлениям для реорганизации жилищно-коммунального хозяйства приобретать не подлежащие реконструкции дома, в которых пустует хотя бы половина квартир, если речь идет о доме, где количество квартир достигает хотя бы 18, и дома меньшего размера, в которых пустует более трех четвертей квартир.

Представитель фонда KredEx дала обзор действующих мер поддержки для местных самоуправлений и их использования в Ида-Вирумаа. На встрече обсуждались также перспективы увеличения пособия для сноса здания, программа создания съемного жилья и возможности выделения пособий на реконструкцию жилого фонда.

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