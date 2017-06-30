Ратас обсудил с председателем Европейского совета Туском планы на полгода

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Разговор был в основном посвящен предстоящим в следующие полгода, во время председательства Эстонии в Европейском союзе, встречам на высшем уровне, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”На состоявшемся на прошлой неделе заседании Европейского совета чувствовалось, что к Европе медленно, но уверенно возвращаются надежда и оптимизм. Экономические показатели улучшаются, безработица сокращается, европейские лидеры хотят придерживаться единства”, — сказал премьер-министр Ратас. Помимо этого, по словам Ратаса, Европейский совет дал толчок реализации предложений по цифровым услугам.

Ратас и Туск говорили и о саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. ”Для Эстонии важно содействовать обеспечению безопасности, мира и стабильности у соседей Европейского союза”, — заметил Ратас.

Обсуждение коснулось также саммита глав Украины и Европейского союза, который пройдет 12–13 июля, а также встреч экономических групп G20 и G7.