Ратас обсудил с национальными обществами их вклад в празднование юбилея Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с представителями национальных обществ, чтобы обсудить вклад национальных меньшинств в празднование столетия Эстонской Республики, а также их роль в развитии эстонского общества, сообщает коммуникационное бюро правительства.

„Приоритетом правительства является целостное развитие эстонского общества, в котором каждый человек вне зависимости от пола, возраста, родного языка, социального статуса или места проживания будет чувствовать себя хорошо. Поэтому я очень рад тому, что представители национальных обществ проявляют интерес к юбилею Эстонской Республики, и надеюсь, что праздничные мероприятия охватят как можно большее число людей", — заявил премьер-министр в ходе встречи, в которой приняли участие более 30 представителей национальных обществ.

Участники встречи единодушно выразили свою озабоченность будущим молодого поколения. В ситуации, когда молодежь зачастую покидает Эстонию, шансы на то, что молодые люди с неэстонскими корнями когда-нибудь решат сюда вернуться, еще меньше, чем в случае с их эстонскими сверстниками.

По словам представителей национальных обществ, они хотят вносить свой вклад в развитие Эстонии и стремятся к тому, чтобы он не ограничивался только знакомством широкой общественности с культурой и кухней представителей разных национальностей, как это зачастую бывает. Участники дискуссии выразили надежду, что в год столетия эстонской государственности средства массовой информации начнут проявлять больше интереса и к начинаниям национальных меньшинств.

Это первая встреча главы правительства с представителями национальных обществ в подобном формате, однако Юри Ратас выразил надежду, что такое общение станет регулярным и эффективным дополнением к работе Совета национальных меньшинств при Министерстве культуры.