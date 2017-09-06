Ратас обсудил с Могерини ключевые европейские внешнеполитические темы

Премьер-министр Ратас приветствовал прибывшего сегодня в Эстонию Верховного представителя Европейского союза Федерику Могерини, чтобы обсудить актуальные ключевые внешнеполитические темы, такие как сотрудничество с африканскими государствами в разрешении миграционного кризиса, отношения Турции и ЕС и ситуацию с безопасностью в соседних с ЕС странах, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Одной из главных тем для Эстонии как председателя было и остается сотрудничество с государствами Африки. Только вместе мы сможем справиться с причинами миграционного кризиса — бедностью, безработицей и насилием, которые вынуждают людей предпринимать опасный для жизни путь в Европу, — заверил Ратас. — Простых и быстрых решений здесь не существует, но это не значит, что мы уступим в вопросе достижения солидарности. В последние месяцы представители Эстонии посетили страны Африки и неоднократно встречались с представителями средиземноморских стран, находящихся в центре кризиса”.

Премьер-министр обсудил с верховным представителем также сотрудничество между ЕС и НАТО, углубленное оборонное сотрудничество (PESCO), тему командированных работников, а также первые киберучения министров обороны EU CYBRID 2017, назначенные на завтра.

Для Эстонии также важно держать в фокусе Восточное партнерство ЕС и находить возможности для сотрудничества, которые заметно улучшили бы жизнь людей в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине.

”Я рад, что Украина недавно добилась отмены визового режима с ЕС. Это является одним из примеров успеха Восточного партнерства. В ноябре в Брюсселе ожидается содержательный саммит по Восточному партнерству, на котором мы надеемся продвинуться вперед с не менее амбициозными планами”, — подчеркнул Ратас.

В отношении учений ”Запад” Ратас отметил, что в регионе ожидается увеличение военной деятельности, однако это соответствует ожиданиям, и Эстония вместе с союзниками следит за ситуацией и при необходимости готова реагировать.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини руководит проходящими на этой неделе в Таллинне встречами министров обороны и министров иностранных дел ЕС.