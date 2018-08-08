08.08.2018, 17:22

Ратас обсудил с генсеком НАТО инцидент в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент, который произошел вчера в воздушном пространстве Эстонии, когда по ошибке была выпущена боевая ракета типа воздух-воздух.

”Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал”, — подвел итоги беседы Ратас.

”Я попросит генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслось к этому случаю и выяснило все детали инцидента. Вне всякого сомнения, наши официальные лица будут принимать в этом всестороннее участие. Генеральный секретарь заверил меня, что НАТО и непосредственно связанные с воздушным патрулированием союзники сделают то же самое. Воздушная миссия НАТО является важной частью обеспечения безопасности Эстонии и всего альянса”, — добавил премьер-министр.

Помимо этого, премьер-министр Эстонии и генеральный секретарь НАТО обсудили итоги июльского саммита альянса и пришли к единому мнению, что важно увеличить расходы организации на оборону. Эстония по-прежнему инвестирует в оборону более двух процентов ВВП.

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