25.04.2018, 15:00

Ратас обсудил с генеральным секретарем ООН военные конфликты в Сирии и на Украине

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rus.delfi.ee
EST
Ратас обсудил с генеральным секретарем ООН военные конфликты в Сирии и на Украине
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас отметил на вчерашней встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что в Сирии в первую очередь следует положить конец ужасным страданиям населения, обеспечить поступление гуманитарной помощи нуждающимся, а также безопасное возвращение домой беженцев.

”Очень сложно найти политическое решение сирийскому кризису, однако нам следует к этому стремиться. Чудовищное применение химического оружия против невинных людей требует беспристрастного и независимого расследования. Лиц, совершающих преступления против человечности, следует призвать к ответственности”, — сказал Ратас.

По состоянию на сегодняшний день Эстония выделила Сирии гуманитарную помощь на сумму 7 миллионов евро. В этом и в следующем году планируется выделить дополнительно 1,3 миллиона евро для удовлетворения гуманитарных потребностей населения страны и поддержания условий жизни сирийских беженцев в Ливане, Иордании и Турции. Кроме того, начиная с 2015 года Эстония приняла 173 сирийских беженца.

Конфликт в Восточной Украине непосредственно повлиял на жизнь пяти миллионов человек. Из них около 3,8 миллиона повседневно нуждаются в гуманитарной помощи, а внутренних беженцев насчитывается около 1,6 миллиона человек.

”Украина и ее жители вправе настоятельно требовать восстановления свой территориальной целостности и уважительного отношения к суверенитету. Эстония будет и впредь всесторонне поддерживать Украину”, — заверил Ратас. ”Крайне важно обеспечить мир и безопасность людей. К сожалению, вместо того, чтобы утихнуть, враждебные действия в Восточной Украине вновь набирают обороты, и гуманитарная ситуация по-прежнему остается крайне серьезной. Мир не может смириться со страданиями невинных людей и происходящим на Украине”, — подчеркнул премьер-министр Эстонии.

Украина на протяжении почти 20 лет является приоритетом эстонской политики по оказанию партнерской помощи в развитии. С 1998 года Эстония оказала поддержку развитию Украины в объеме 11 миллионов евро, в прошлом году в работе было свыше 40 проектов.

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Кроме того, во время поездки в Нью-Йорк на конференцию ООН по миротворчеству Юри Ратас встретился с президентом Гамбии Адамой Бэрроу и президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Ратас подчеркнул в ходе этих встреч, что Эстония готова поддержать реформы и развитие как Гамбии, так и Центральноафриканской Республики, делясь опытом своего электронного правительства. Премьер-министр также ознакомил лидеров двух африканских государств с целями, которые Эстония ставит перед собой, добиваясь статуса непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы.

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