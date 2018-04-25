Ратас обсудил с генеральным секретарем ООН военные конфликты в Сирии и на Украине

Премьер-министр Юри Ратас отметил на вчерашней встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что в Сирии в первую очередь следует положить конец ужасным страданиям населения, обеспечить поступление гуманитарной помощи нуждающимся, а также безопасное возвращение домой беженцев.

”Очень сложно найти политическое решение сирийскому кризису, однако нам следует к этому стремиться. Чудовищное применение химического оружия против невинных людей требует беспристрастного и независимого расследования. Лиц, совершающих преступления против человечности, следует призвать к ответственности”, — сказал Ратас.

По состоянию на сегодняшний день Эстония выделила Сирии гуманитарную помощь на сумму 7 миллионов евро. В этом и в следующем году планируется выделить дополнительно 1,3 миллиона евро для удовлетворения гуманитарных потребностей населения страны и поддержания условий жизни сирийских беженцев в Ливане, Иордании и Турции. Кроме того, начиная с 2015 года Эстония приняла 173 сирийских беженца.

Конфликт в Восточной Украине непосредственно повлиял на жизнь пяти миллионов человек. Из них около 3,8 миллиона повседневно нуждаются в гуманитарной помощи, а внутренних беженцев насчитывается около 1,6 миллиона человек.