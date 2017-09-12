Ратас обсудил с экспертами решения демографических проблем

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с экспертами по вопросам народонаселения, чтобы обсудить возможности решения стоящих перед Эстонией демографических проблем, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Ратас сказал, что поиски решения демографических проблем являются для Эстонии одним из самых больших вызовов, и поэтому эта тема должна быть в центре внимания как правительства, так и парламента.

”Несмотря на то, что с демографическими вопросами связаны мероприятия в сфере семейной политики, политики в области здравоохранения, социальной политики, политики в области образования, миграции и интеграции, этого недостаточно. Для решения проблем требуется целостный подход, что, в свою очередь, позволит лучше организовать и политику в отдельных сферах”, — отметил он.

По словам Ратаса, нацеленные на перспективу решения нужны в числе прочего и для повышения рождаемости, создания предпосылок для репатриации и для регулирования иммиграции.

”Таким образом, тема демографии ставит исключительно комплексную задачу — на демографическое поведение косвенно оказывают влияние практически все внутриполитические и внешнеполитические решения, а также и глобальные перемены”, — сказал он.

Решение демографических проблем, рост численности населения Эстонии и повышение благосостояния людей правительство обозначило в качестве одной из своих главных задач.

”Для того чтобы снова добиться роста численности населения, правительство хочет повысить уровень благосостояния людей, продлить годы жизни, которые они проводят в здоровом состоянии, и призвать всех покинувших Эстонию вернуться на родину. Каждый законопроект и программный документ должны вносить вклад в решение демографического кризиса и способствовать снижению эмиграции”, — значится в базовых принципах правящей коалиции.

Выявлением и фиксацией демографических проблем, а также поиском возможных решений занимается и созданная в феврале этого года комиссия Рийгикогу по решению демографического кризиса, ее полномочия продлятся до весны 2019 года. В числе прочего эта комиссия собирается разработать направления развития демографической политики.