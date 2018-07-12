12.07.2018, 08:50

Ратас: общие вызовы дали толчок развитию сотрудничества НАТО и ЕС

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 19.04.2018
Jüri RatasFoto: Karin Kaljuläte

За состоявшимся вчера вечером рабочим ужином глав государств и правительств стран НАТО обсуждали общие проблемы безопасности, включая влияние России на трансатлантическую безопасность, а также нынешнее сотрудничество НАТО-ЕС и последующие совместные шаги.

На встрече также присутствовали лидеры ЕС Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

”Союзники понимают, что угрозы многоранны и различны, а ответ на них должен быть единым и ясным. Это касается как реагирования на зловредную активность России, так и на кибератаки и терроризм. Здесь важно отметить, что за последние пару лет НАТО и Европейский союз предприняли значительные шаги в развитии двустороннего сотрудничества”, — сказал Ратас.

Ратас подчеркнул, что подписание обновленного соглашения о сотрудничестве НАТО-ЕС отражает стремления западных стран еще сильнее укрепить обеспечение мира, стабильности и экономического благополучия. Для Эстонии важно продолжение сотрудничества НАТО-ЕС в области военной мобильности, чтобы перемещение войск НАТО через границы стран ЕС стало более быстрым и простым.

Премьер-министр Ратас приветствовал приглашение Македонии к переговорам о вступлении в НАТО и подтвердил, что двери алянса по-прежнему открыты.

В 13:45 по эстонскому времени начинается пресс-конференция генерального секретаря НАТО, за которой можно наблюдать на домашней странице саммита НАТО.

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Премьер-министр Юри Ратас принимает участие в саммите НАТО, проходящем с 11 по 12 июля в Брюсселе, вместе с министром иностранных дел Свеном Миксером, министром обороны Юри Луйком и командующим Силами обороны Эстонии Рихо Террасом.

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