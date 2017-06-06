Ратас: общие транспортные и энергетические проекты стран Балтии укрепляют безопасность региона

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте. В центре внимания встречи были приоритеты председательства Эстонии в Совете Европейского союза, вопросы энергетики и транспорта, а также региональная безопасность, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Ратаса, между Эстонией и Литвой сложились очень хорошие двусторонние отношения. ”Мы имеем схожие позиции по многим вопросам и общий интерес к реализации региональных транспортных и энергетических проектов, так как они оживляют экономику и укрепляют региональную безопасность”.

По словам Ратаса, Эстония поддерживает синхронизацию электросетей через Польшу, если это осуществить через линию передачи, расположенную в двух трассовых коридорах. ”В целом синхронизация должна преследовать три цели: гарантировать высокую надежность и независимость снабжения, обеспечить функционирование рынка электроэнергии и минимальные расходы для потребителя”, — сказал Ратас.

Президент Грибаускайте и премьер-министр Ратас обсудили также вопрос регионального LNG-терминала. ”Региональный LNG-терминал должен появиться на основании рыночной логики. Долгосрочным решением был бы региональный газовый терминал на берегу Финского залива. Такое решение поддержало и заказанное Европейской комиссией исследование”, — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра Ратаса, в части Rail Baltic Литва и Эстония имеют схожие позиции. ”Речь идет об очень важном для региона проекте, который оживит экономику стран Балтии. Мы должны сотрудничать, чтобы и в следующем бюджетном периоде Европейского союза была возможна максимальное финансирование Rail Baltic”, — сказал премьер-министр.

Говоря о приоритетах председательства, премьер-министр Ратас подчеркнул, что Эстония желает в течение полугода укрепить единство Европейского союза и найти равновесие между различными позициями, традициями и интересами.

Премьер-министр Ратас пригласил президента Грибаускайте на посвященный цифровым темам саммит, который пройдет 29 сентября в Таллинне и на котором будет обсуждаться будущее цифровой Европы. ”Имидж Эстонии как э-государства прочен, и от нас ожидают большого вклада в эту сферу. В течение следующих шести месяцев мы сосредоточимся также на э-решениях и свободном обмене данными, развитии трансграничных э-услуг и э-торговли”, — добавил премьер-министр.

Премьер-министр Ратас подтвердил безопасность и популярность электронного голосования на выборах в Эстонии, а также готовность нашей страны делиться с другими своим позитивным опытом в этой сфере.