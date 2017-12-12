Ратас: обмен э-рецептами между Эстонией и Финляндией должен вдохновлять все Северные и Балтийские страны

С лета будущего года в эстонских аптеках начнут принимать финские цифровые рецепты. А с лета 2019 года и в финских аптеках будут принимать эстонские электронные рецепты.

”Пример обмена данными между Эстонией и Финляндией мог бы вдохновить и другие Северные и Балтийские страны развивать международные проекты электронных услуг. Нас и так связывают тесные экономические и человеческие отношения, поэтому очень правильно сделать еще один шаг навстречу друг другу, от которого выиграют все наши граждане”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на вчерашней встрече с главой финского правительства Юха Сипиля.

По словам премьер-министра Ратаса, Эстония и Финляндия технически готовы к обмену данными, теперь нужно заключить более детальные соглашения между ведомствами и протестировать услугу. ”Я надеюсь, что помимо цифровых рецептов вскоре начнется обмен данными регистров народонаселения и бизнес-регистров, информацией о социальном и медицинском страховании, а также данными из области мореходства”, — сказал Ратас.

По его мнению обмен данными и электронными услугами между Северными и Балтийскими странами мог бы послужить примером для всего Европейского союза. Страны — члены ЕС смогут на практике убедиться, насколько цифровые решения облегчают будни людей.

Помимо сотрудничества в цифровой сфере премьер-министры обсудили проект туннеля Таллинн-Хельсинки. Премьеры планируют встречу в феврале, чтобы вместе с предпринимателями и представителями научных учреждений получить обзор возможностей строительства туннеля.

Юри Ратас и Юха Сипиля также обсудили торговые отношения Эстонии и Финляндии, развитие единого инвестиционного региона и темы, связанные с завершением председательства Эстонии в Совете ЕС.

„Нас ждут более подробные дискуссии о будущем евро и экономического и валютного союза. Все члены ЕС, кроме Дании и Соединенного Королевства, должны перейти на евро. Нормы экономического и валютного союза необходимо соблюдать и претворять в жизнь достигнутые ранее договоренности. Сохранение экономической конкурентоспособности и достаточной гибкости является предметом интереса и ответственности каждой отдельно взятой страны. Их не заменишь увеличением сферы общей ответственности и кризисными мерами Европейского Центробанка. Но все же я согласен с мнением, что валютный союз необходимо укреплять”, — сказал Ратас.

В мае премьер-министры договорились провести в Финляндии совместное заседание правительств, чтобы отметить столетие Эстонской и Финляндской Республик и обсудить такие нацеленные в будущее темы, как трансграничные цифровые решения, искусственный интеллект и сотрудничество научных учреждений.

Ратас и Сипиля встретились в преддверии начинающегося завтра в Париже саммита по вопросам изменений климата. Центральной темой саммита является борьба с изменениями климата и возможности адаптации к ним. Лидеры государств и правительств в Париже будут обсуждать, как предприятия и инвесторы могут поддержать развитие технологий и инноваций, как можно увеличить финансирование борьбы с климатическими изменениями и сделать более эффективной торговлю квотами на выбросы парниковых газов.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию во вторник поздно вечером.