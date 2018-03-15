Ратас обещает поднять пенсии на 100 евро. Откуда взять деньги — пока неизвестно

Если в январе премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что скачкообразное поднятие пенсий принесло бы пенсионерам 60-70 евро в месяц, то сейчас сумма выросла до 100. Это вместе с индексацией, пояснил он.
Генсек партии Михаил Корб и ранее говорил о таких планах.
На сегодняшней пресс-конференции правительства Ратас заявил о планах поднять пенсии на 100 евро. На повестке дня были предвыборные обещания, и Ратас сказал, что в 2020 году поднятие пенсий будет именно 100 евро. ”Мы работаем во имя того, чтобы найти источники покрытия”, — добавил он.
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