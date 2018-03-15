Ратас обещает поднять пенсии на 100 евро. Откуда взять деньги — пока неизвестно

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Если в январе премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что скачкообразное поднятие пенсий принесло бы пенсионерам 60-70 евро в месяц, то сейчас сумма выросла до 100. Это вместе с индексацией, пояснил он.