08.10.2018, 15:10

Ратас об уходе Кангро: количество коалиционных депутатов в данном случае не является важным

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Комментируя уход депутата Тийны Кангро из фракции Isamaa, премьер-министр Юри Ратас написал у себя в Facebook, что ему жаль, но он уважает это решение.

"Сегодня депутат Рийгикогу Тийна Кангро сообщила о своем выходе из фракции Отечества, в которой она состояла, не будучи членом партии. Конечно, мне было жаль услышать о ее решении. В то же время, я верю, что это было продуманное решение, которое нужно уважать, — пишет Ратас. — Для меня, с момента создания правительства Центристской партии, Социал-демократической и Отечества главный вопрос заключался в том, как мы можем способствовать росту населения Эстонии, росту общественного благосостояния и сплоченности, развитию экономики Эстонии и укреплению национальной безопасности. Это все предполагает, что наша команда ориентирована на будущее, умеет слушать и принимать решения, сохранять доверие между собой”.

"Количество коалиционных депутатов в данном случае не является важным, будь –то 56 членов Рийгикогу, 51 или меньше. Желание правительства работать, сотрудничество, основанное на доверии по-прежнему являются сильными как в год празднования юбилея Эстонской Республики, так и в дальнейшем. Даже, если упрощенная математика может дать парламентской оппозиции большинство, то его еще надо реализовать. Сейчас у правительственной политики поддержка больше, чем 50 голосов”, — продолжил премьер и поблагодарил Кангро за проделанную в коалиции работу.

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