Ратас об уходе Кангро: количество коалиционных депутатов в данном случае не является важным

"Сегодня депутат Рийгикогу Тийна Кангро сообщила о своем выходе из фракции Отечества, в которой она состояла, не будучи членом партии. Конечно, мне было жаль услышать о ее решении. В то же время, я верю, что это было продуманное решение, которое нужно уважать, — пишет Ратас. — Для меня, с момента создания правительства Центристской партии, Социал-демократической и Отечества главный вопрос заключался в том, как мы можем способствовать росту населения Эстонии, росту общественного благосостояния и сплоченности, развитию экономики Эстонии и укреплению национальной безопасности. Это все предполагает, что наша команда ориентирована на будущее, умеет слушать и принимать решения, сохранять доверие между собой”.

"Количество коалиционных депутатов в данном случае не является важным, будь –то 56 членов Рийгикогу, 51 или меньше. Желание правительства работать, сотрудничество, основанное на доверии по-прежнему являются сильными как в год празднования юбилея Эстонской Республики, так и в дальнейшем. Даже, если упрощенная математика может дать парламентской оппозиции большинство, то его еще надо реализовать. Сейчас у правительственной политики поддержка больше, чем 50 голосов”, — продолжил премьер и поблагодарил Кангро за проделанную в коалиции работу.