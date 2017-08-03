Ратас — об отдельном списке: мы вынуждены согласиться с решением Сависаара

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список. Юри Ратас, комментируя ситуацию, сказал, что с решением Сависаара следует согласиться.



”Хотя в настоящее время и кажется, что консультанты Эдгара Сависаара не стали выразителями его интересов и оказались не лучшими советчиками, мы вынуждены согласиться с его решением. Эдгар Сависаар был и остается для партии знаковой фигурой, и его вклад во благо Центристской партии и всей Эстонии, еще со времен Народного фронта, велик. Он объединил эстоноземельцев, помогал отстаивать интересы народа, и претворил в жизнь много важных дел. Интересы его избирателей и сторонников по-прежнему лучше всего представлены в списке Центристской партии”, — сообщил Ратас через пресс-слежбу партии.

”Центристская партия Эстонии намерена выиграть местные выборы, чтобы реализовать наши планы как в Таллинне, так и и по всей Эстонии, чтобы наша страна была местом, где всем живется хорошо. Для этого у нас есть сильная предвыборная программа, хорошие идеи и большое желание их осуществить. Кроме того, у нас более 500 кандидатов в Таллинне и более 2000 по всей Эстонии. Я убежден, что они заслужат сильную поддержку со стороны избирателей”, — добавил премьер.