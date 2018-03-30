Ратас об использовании Стальнухиным компенсации: этичность должно оценить руководство Рийгикогу

Вчера стало известно, что председатель финансовой комиссии Рийгикогу центрист Михаил Стальнухин в прошлом году за счет депутатской компенсации приобрел на сумму 4300 евро детские книги собственного авторства, которые потом раздавал людям.
Премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что не в курсе подробностей, но этичность ситуации оценивает руководство Рийгикогу.
”Руководство Рийгикогу установило по части использования компенсаций четкий порядок, — сказал Ратас. — Пресса провела хорошую работу по выявлению слабых мест, в самом хорошем смысле”.
Ратас отметил, что правомерность действий Стальнухина должно оценить руководство Рийгикогу.