Ратас об использовании Стальнухиным компенсации: этичность должно оценить руководство Рийгикогу

Jüri Ratas ja Mihhail Stalnuhhin Foto: Fotokollaaž

Вчера стало известно, что председатель финансовой комиссии Рийгикогу центрист Михаил Стальнухин в прошлом году за счет депутатской компенсации приобрел на сумму 4300 евро детские книги собственного авторства, которые потом раздавал людям.