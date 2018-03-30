30.03.2018, 15:50

Ратас об использовании Стальнухиным компенсации: этичность должно оценить руководство Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas ja Mihhail Stalnuhhin
Jüri Ratas ja Mihhail StalnuhhinFoto: Fotokollaaž

Вчера стало известно, что председатель финансовой комиссии Рийгикогу центрист Михаил Стальнухин в прошлом году за счет депутатской компенсации приобрел на сумму 4300 евро детские книги собственного авторства, которые потом раздавал людям.

Премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что не в курсе подробностей, но этичность ситуации оценивает руководство Рийгикогу.

”Руководство Рийгикогу установило по части использования компенсаций четкий порядок, — сказал Ратас. — Пресса провела хорошую работу по выявлению слабых мест, в самом хорошем смысле”.

Ратас отметил, что правомерность действий Стальнухина должно оценить руководство Рийгикогу.

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