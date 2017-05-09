Ратас — об интервью Ивановой: ”Спутник” — это инструмент пропаганды. Депутаты ему интервью не дают

9 мая премьер-министр Эстонии Юри Ратас у себя в Facebook прокомментировал ситуацию вокруг интервью Ольги Ивановой финансируемому из России новостному порталу ”Спутник”.

”В последнее время вражеская пропаганда и действия, направленные против демократического общества, набрали силу, и признаки этого мы видим много где в мире. К сожалению, и в Эстонии”, — написал премьер.

”Спутник — это не независимые медиа, а инструмент пропаганды, не следующий добрым традициям журналистики, а публикует информацияю зачастую наполовину или в измененном виде. Европарламент нарвал ”Спутник” в своей резолюции ”псевдоновостным агентством”, — добавил Ратас..

Также, по его словам, он неоднократно подчеркивал, что именно по этим причинам члены правительства и госучреждения не дают интервью ”Спутнику”. ”Сегодня в телефонном разговоре я сообщу об этом депутату Рийгикогу Ольге Ивановой”.

9 мая к Бронзовому солдату на Военном кладбище пришли люди, отмечающие День победы.

Цветы к монументу возложила и депутат парламента центристка Ольга Иванова. На одной из сделанных фотографом Delfi снимке Иванова запечатлена с микрофоном считающегося прокремлевским канала Sputnik.

Иванова подтвердила Delfi, что дала ”Спутнику” интервью. ”У меня спросили, почему я сюда пришла и что этот день для меня значит, — сказала она. — Мне кажется, член Рийгикогу обязан общаться со СМИ, вне зависимости от того, какие это СМИ”.

„Жаль, что ни ERR, ни Delfi, ни Kuku Raadio не проявили ко мне интереса, а задали те же вопроса Оудекки Лооне. Крайне желательно, чтобы государственные издания спрашивали бы мнения и у члена Рийгикогу”, — отметила Иванова.

”Думаю, что в определенном смысле все медиаиздания являются каналами пропаганды, так что в этом смысле я не делаю различий. Я с удовольствием даю интервью всем”, — подытожила депутат.