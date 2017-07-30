Ратас — о заявлении Сависаара: не представляю, чтобы он повернулся спиной к нашим избирателям

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил вчера видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. Премьер-министр Ратас прокомментировал ситуацию так:

„Центристская партия активно поддерживала Эдгара Сависаара и ценила его роль в руководстве Таллинном и создании партии. В то же время, нельзя забывать, что достижения Эдгара Сависаара в эстонской столице пришли при поддержке Центристской партии и наших избирателей. Я не представляю, чтобы Эдгар Сависаар повернулся спиной к нашим избирателям”.

„Я уверен, что его сторонники хотят, чтобы он баллотировался именно по спискам Центристской партии, которая всегда защищали их интересы. Именно мы стоим за сохранение и развитие бесплатного общественного транспорта, реновируем в сотрудничестве с государством Таллиннский Горхолл, повышаем пенсионное пособие до 100 евро, гарантируем каждому ребенку бесплатный кружок по интересам и предпринимаем другие шаги в интересах жителей Таллинна”, — добавил Ратас.

"Я вернулся. На самом деле я никуда и не уходил. Просто некоторые люди хотели раньше времени списать меня со счетов. Но я объединял людей как в Центристской партии, так и за ее пределами, и буду объединять и далее", — сказал Сависаар в видеообращении.

”Люди верят мне и я верю им. Воздух станет чище, а люди счастливее, как в Таллинне, так и во всей Эстонии”, — заявил он.

В тот момент, когда Сависаар говорит, что его команда — это верный выбор, в кадре появляются Ольга Иванова и Яна Тоом.

Несколько внутрипартийных источников сказали Delfi, что из видео не совсем понятно, будет создавать Сависаар свой список или нет.