05.04.2018, 17:20

Ратас о задержаниях в TLT: определенные люди должны взять на себя ответственность

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rus.delfi.ee
EST 5
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Keskerakonna esimees, peaminister Jüri RatasFoto: Hendrik Osula

Комментируя вчерашнее задержание четырех сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что речь идет о крайне прискорбном случае и подобное поведение неприемлемо.

”Речь идет о крайне прискорбном случае и это, безусловно, неприемлемо”, — заявил Ратас. По его словам, важно, чтобы предоставление услуг общественного транспорта в городе продолжилось на хорошем уровне.

Также он отметил, что виновных нужно призвать к ответственности: ”Нужно два-три дня на обеспечение стабильности, чтобы предприятие продолжило нормально функционировать дальше, и я думаю, что в этом свете определенные люди должны взять на себя ответственность”.

Вчера как председатель совета TLT Таави Аас, так и председатель правления Энно Тамм не исключили своего ухода в отставку.

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