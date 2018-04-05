Ратас о задержаниях в TLT: определенные люди должны взять на себя ответственность

Комментируя вчерашнее задержание четырех сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что речь идет о крайне прискорбном случае и подобное поведение неприемлемо.

”Речь идет о крайне прискорбном случае и это, безусловно, неприемлемо”, — заявил Ратас. По его словам, важно, чтобы предоставление услуг общественного транспорта в городе продолжилось на хорошем уровне.

Также он отметил, что виновных нужно призвать к ответственности: ”Нужно два-три дня на обеспечение стабильности, чтобы предприятие продолжило нормально функционировать дальше, и я думаю, что в этом свете определенные люди должны взять на себя ответственность”.

Вчера как председатель совета TLT Таави Аас, так и председатель правления Энно Тамм не исключили своего ухода в отставку.