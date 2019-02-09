Ратас о требовании возврата 1,27 млн евро: к счастью, Эстония — правовое государство и мы имеем возможность защищаться в суде

Глава центристов и премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что в это требование оказалась включена, например, и книга "Tõde Eestist", к финансированию которой центристы не причастны. Кроме того, Петтай востребовал 38% неполученной им прибыли.

”Наш посыл таков: это необоснованные трбования и необоснованные обвинения. К счастью, Эстония — правовое государство и мы имеем возможность защитить себя в суде. Это решение вчера правлением Центристской партии и было принято”, — отметил премьер.

На вопрос о том, как поступит партия, если долг в итоге все же будет востребован, Ратас ответил, что партия оплатила все свои обязательства, продав находившийся на Тоомпеа офис.

Что касается требования о возврате в связи с махинациями с продажей дома в Тарту, то, по словам Ратаса, это, действительно была ”неправильная сделка” и деньги надо вернуть. Он сказал, что сейчас партия вернула 24 500 евро из 220 000 и ходатайствовала у комиссии о составлении графика выплат, но получила отказ, который в свою очередь обжаловала в суде.

”Если суд скажет, что эти деньги нужно незамедлительно выплатить, то судебное решение Центристская партия, вне всякого сомнения, исполнит”, — заверил он.