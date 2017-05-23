23.05.2017, 10:06

Ратас — о теракте в Манчестере: это атака против нас всех

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 30.03.2017
Valitsuse pressikonverents 30.03.2017Foto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас выражает соболезнования Великобритании в связи с произошедшим в Манчестере терактом.

"Это атака против нас всех — как против нашего стиля жизни, так и против общих ценностей. Такую атаку невозможно оправдать", — сказал Ратас.

”Выражаю искренние соболезнования нашему близкому союзнику и хорошему другу Великобритании и всему британскому народу. Мысли всей Эстонии сейчас вместе с теми, кто потерял своих близких в теракте. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим”, — добавил премьер-министр.

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