Ратас — о срочниках, курящих коноплю: контроля и проверок недостаточно

"Это очень серьезно и очень прискорбно, и показывает, что контроля и проверок недостаточно", — прокомментировал Ратас.

Ратас сказал, что Силы обороны незамедлительно должны преступить к разрешению данной ситуации и делать все, чтобы в будущем такое не повторилось.

Три срочника Скаутского батальона однажды во вторник вечером попались на курении конопли. Хотя сначала они говорили, что купили полграмма конопли, будучи в увольнительной, позднее выяснилось, что на самом деле они получили ее в воинской части от сослуживца. Курильщики получили от полиции 32 евро штрафа и от Сил обороны — шесть дней дисциплинарного ареста.

Ратас отметил, что армия и конопля — несовместимы.